Instalacja elektryczna wokół domu: gniazda i łączniki do zadań specjalnych

Szczelność i bezpieczeństwo

Seria TEKNO to łączniki i gniazda przeznaczone do montażu natynkowego. Wyróżniają się wysokim stopniem szczelność – oznaczenie IP54. Pierwsza cyfra kodu IP – w tym wypadku „5” – określa ochronę przed dostaniem się do środka ciał stałych. Nawet jeśli do urządzenia przeniknie niewielka ilość pyłu, nie wpłynie to na jego pracę. Natomiast druga cyfra, czyli „4”, oznacza zabezpieczenie przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

Solidna konstrukcja oraz wewnętrzny mechanizm zbudowano w sposób ułatwiający podłączenie przewodów w trakcie instalacji (możliwość zdjęcia mechanizmu z podstawy łącznika). Szczególna konstrukcja przepustów (PVC) zapewnia szczelność IP54, jeśli chodzi o przeprowadzenie przewodów.